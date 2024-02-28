Экономисты не ждут ажиотажного спроса на самозапрет на кредиты
Ажиотажного спроса на самозапрет на кредиты у россиян не будет, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
По ее словам, с самого начала введения самозапрета им могут воспользоваться пенсионеры и студенты, однако большая часть россиян захотят подождать и посмотреть, как этот самозапрет будет работать на деле.
Коваленко отметила, что самозапрет на выдачу кредитов может быть востребован у граждан России, которые уехали жить за границу: для них это актуально с точки зрения защиты от мошенников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому у россиян с 1 марта 2025 года появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, отмечает ОТР. Согласно закону, россияне смогут установить в собственной истории кредитов запрет на подписание договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет обойдет стороной ипотеки, автокредиты и образовательные кредиты, которые предоставлены в рамках государственной поддержки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru