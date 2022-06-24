«Молодежный тренд»: Вино в России разливают в алюминиевые банки из-за санкций

«При этом, конечно, вино в алюминиевой банке это тренд. Такая продукция больше рассчитана на молодежную аудиторию, она пользуется не таким спросом, это скорее продукт, который привлекает к себе внимание потребителей, которые в принципе готовы экспериментировать. Консервативный потребитель такого не купит, а молодежная аудитория очень лояльна. Упаковка не влияет на стоимость, себестоимость вина может быть разной, вино в банках может быть дешевле, поскольку это маленький объем. При пересчете на литраж вино в банках не будет сильно дешевле вина в бутылках», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Что касается качества вина в банке, оно регламентируется на государственном уровне, но полностью перейти на такую продукцию компании не могут – слишком дорого из-за другой технологи розлива, добавил Обрезчиков.

«Это все регламентируется на государственном уровне. Если вы наливаете туда не вино, вы должны написать, что это винный напиток. Я не думаю, что начнет производиться столько вина в банках, что оно заменит его в бутылках. Это совсем другая технология, это нужно переоборудовать все заводы целиком», - сказал он.

Со своей стороны, президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович заявил «Радиоточке НСН», что не верит в идею вина в банке. По его мнению, этот тренд скоро сойдет на нет.

«Я не верю в розлив вина в алюминиевую банку. Я считаю, что это модный тренд, который очень быстро исчезнет. И он ничего не даст виноделию. Надо поднимать стоимость бутылки и продавать ее, спрос не упадет, потому что люди любят пить вино из бутылки», - отметил он.

Любое повышение цены на вино болезненно для потребителя, россияне будут выбирать более дешевые аналоги, заявил ранее аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.

