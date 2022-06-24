«Молодежный тренд»: Вино в России разливают в алюминиевые банки из-за санкций

Вино в банке уже можно считать трендом, но и такая упаковка страдает из-за санкций, заявил в эфире НСН винный критик Антон Обрезчиков.

Виноделы не пытаются заменить бутылки алюминиевыми банками, но из-за санкций возможно ухудшение качества самой бутылки или уменьшение объемов такого вина, рассказал винный критик и журналист Антон Обрезчиков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее сообщалось, что виноделы начали отказываться от стеклянных бутылок из-за дороговизны тары. Алкогольный напиток будут разливать как пиво — в алюминиевые банки, пишет «Коммерсантъ». Из-за санкций электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими, отмечает издание. Если раньше в цене бутылки на долю энергоносителей приходилось около 20 процентов затрат, то теперь — до 65 процентов.

«Проблемы со стеклянной тарой действительно наблюдаются на рынке, потому что было большое количество импортных бутылок. У отечественных производителей очереди, они не успевают произвести необходимое количество бутылок, бутылка подорожала. Но категория вин в бутылках и категория вин в банках – это две совсем разные категории. Возможно снижение качества именно бутылки, упаковки бутылочной или меньшее количество вина на рынке в связи с этим. Я не думаю, что виноделы будут искать альтернативы в виде алюминиевых банок. Банок тоже больше не стало из-за текущих событий, с ними тоже проблемы, от которых страдают, например, пивовары», - отметил Обрезчиков.

По его словам, вино в банке уже существует и популярно среди молодой аудитории, но не уступает бутылочному в цене.

«Без виски, спроса и этикеток»: Как санкции изменили алкогольный рынок России

«При этом, конечно, вино в алюминиевой банке это тренд. Такая продукция больше рассчитана на молодежную аудиторию, она пользуется не таким спросом, это скорее продукт, который привлекает к себе внимание потребителей, которые в принципе готовы экспериментировать. Консервативный потребитель такого не купит, а молодежная аудитория очень лояльна. Упаковка не влияет на стоимость, себестоимость вина может быть разной, вино в банках может быть дешевле, поскольку это маленький объем. При пересчете на литраж вино в банках не будет сильно дешевле вина в бутылках», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Что касается качества вина в банке, оно регламентируется на государственном уровне, но полностью перейти на такую продукцию компании не могут – слишком дорого из-за другой технологи розлива, добавил Обрезчиков.

«Это все регламентируется на государственном уровне. Если вы наливаете туда не вино, вы должны написать, что это винный напиток. Я не думаю, что начнет производиться столько вина в банках, что оно заменит его в бутылках. Это совсем другая технология, это нужно переоборудовать все заводы целиком», - сказал он.

Со своей стороны, президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович заявил «Радиоточке НСН», что не верит в идею вина в банке. По его мнению, этот тренд скоро сойдет на нет.

«Я не верю в розлив вина в алюминиевую банку. Я считаю, что это модный тренд, который очень быстро исчезнет. И он ничего не даст виноделию. Надо поднимать стоимость бутылки и продавать ее, спрос не упадет, потому что люди любят пить вино из бутылки», - отметил он.

Любое повышение цены на вино болезненно для потребителя, россияне будут выбирать более дешевые аналоги, заявил ранее аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.

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