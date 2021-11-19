Молельные комнаты для мусульман предложили открыть в московском метро

По его словам, сейчас религиозная организация открывает молельные комнаты в учреждениях. Они появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также о размещении молельных комнат пытаются договориться с торговыми центрами.

Аляутдинов отметил, что молитва в общественных местах связана с тем, что в Москве отсутствует достаточное количество молельных помещений. Он напомнил, что намаз – основа жизни мусульманина и обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится.

Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что нехватка мечетей столичными властями должна быть решена.

