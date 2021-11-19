Молельные комнаты для мусульман предложили открыть в московском метро
Мусульмане хотят открыть в Москве молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать молитвы, не смущая других граждан, рассказал муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
«В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене», - сказал Аляутдинов в интервью РИА Новости.
По его словам, сейчас религиозная организация открывает молельные комнаты в учреждениях. Они появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также о размещении молельных комнат пытаются договориться с торговыми центрами.
Аляутдинов отметил, что молитва в общественных местах связана с тем, что в Москве отсутствует достаточное количество молельных помещений. Он напомнил, что намаз – основа жизни мусульманина и обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится.
Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что нехватка мечетей столичными властями должна быть решена.
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