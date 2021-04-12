Проблему нехватки мечетей в Москве будут решать арендой больших помещений
Эксперт Института национальной стратегии, исламовед заявил НСН, что мусульмане будут возносить молитвы во время Рамадана дома.
Москве не хватает мечетей. Из-за большого наплыва верующих во время Рамадана молиться им будет негде. Как пояснил в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, верующие соблюдают принципы социального дистанцирования, поэтому, к примеру, в Соборную мечеть пустят вместо 10 тысяч только 5 тысяч.
Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что дисциплинированные мусульмане прислушаются к призывам своих духовных руководителей, и будут возносить молитвы дома. Но в целом проблема нехватка мечетей столичными властями должна быть решена.
«Как поступили в прошлом году? Муфтии сказали верующим, что можно молиться дома, в мечети можно не идти. И люди послушались, никаких возмущений не было. Ныне ограничения воспринимаются уже не так остро и болезненно. Люди привыкли к коронавирусу. И выходом в сегодняшней ситуации станет, если три духовных управления, которые действуют на территории Москвы, решат арендовать большие по площади помещения. Там можно будет расстелить молельные ковры и люди смогут безопасно молиться», - озвучил возможный выход из ситуации собеседник НСН.
При этом Раис Сулейманов указал на то, что пандемия лишь актуализировала давно существующую проблему. И власти Москвы, понимая, что проблему нужно решать, в итоге примут решения строить еще мечети, хотя это вызывает возмущение у столичных жителей.
«Мечеть воспринимается не как религиозный объект, а как символ заметного присутствия мигрантов, национальной маркировки. Для Собянина важно иметь голоса москвичей, а потому выбирая между столичными жителями или гастарбайтерам, мэр выберет первых», - констатировал исламовед Раис Сулейманов.
Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния начинается в большинстве регионов России в ночь с понедельника на вторник. В это время верующие не едят и не пьют с рассвета до заката. После заката верующие проводят коллективные трапезы разговения – ифтары, а в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
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