Проблему нехватки мечетей в Москве будут решать арендой больших помещений

«Как поступили в прошлом году? Муфтии сказали верующим, что можно молиться дома, в мечети можно не идти. И люди послушались, никаких возмущений не было. Ныне ограничения воспринимаются уже не так остро и болезненно. Люди привыкли к коронавирусу. И выходом в сегодняшней ситуации станет, если три духовных управления, которые действуют на территории Москвы, решат арендовать большие по площади помещения. Там можно будет расстелить молельные ковры и люди смогут безопасно молиться», - озвучил возможный выход из ситуации собеседник НСН.

При этом Раис Сулейманов указал на то, что пандемия лишь актуализировала давно существующую проблему. И власти Москвы, понимая, что проблему нужно решать, в итоге примут решения строить еще мечети, хотя это вызывает возмущение у столичных жителей.

«Мечеть воспринимается не как религиозный объект, а как символ заметного присутствия мигрантов, национальной маркировки. Для Собянина важно иметь голоса москвичей, а потому выбирая между столичными жителями или гастарбайтерам, мэр выберет первых», - констатировал исламовед Раис Сулейманов.

Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния начинается в большинстве регионов России в ночь с понедельника на вторник. В это время верующие не едят и не пьют с рассвета до заката. После заката верующие проводят коллективные трапезы разговения – ифтары, а в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.

