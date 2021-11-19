Муфтий Москвы призвал не упоминать национальность преступников в СМИ

Упоминать в СМИ национальность преступников не следует, считает муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

В СЖР раскритиковали идею запретить СМИ упоминать национальность преступника

Как отметил муфтий в беседе с РИА Новости, в случае приведения данных о национальности совершивших правонарушение «общество разделяется».

В качестве альтернативы Аляутдинов предложил всегда указывать национальность, в том числе если человек «сделал что-то хорошее».

Ранее парламент Чечни заявил о намерении внести в Госдуму законопроект, запрещающий СМИ указывать национальную принадлежность и вероисповедание преступников. В Союзе журналистов России раскритиковали инициативу, отметив, что СМИ могут писать и говорить все, что считают нужным, если при этом они не нарушают гражданский и уголовный кодекс.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПреступностьСМИМосква
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