Муфтий Москвы призвал не упоминать национальность преступников в СМИ
Упоминать в СМИ национальность преступников не следует, считает муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
Как отметил муфтий в беседе с РИА Новости, в случае приведения данных о национальности совершивших правонарушение «общество разделяется».
В качестве альтернативы Аляутдинов предложил всегда указывать национальность, в том числе если человек «сделал что-то хорошее».
Ранее парламент Чечни заявил о намерении внести в Госдуму законопроект, запрещающий СМИ указывать национальную принадлежность и вероисповедание преступников. В Союзе журналистов России раскритиковали инициативу, отметив, что СМИ могут писать и говорить все, что считают нужным, если при этом они не нарушают гражданский и уголовный кодекс.
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