«Молекулы-уроды»: Россиян предупредили о вреде льняного масла
Чтобы льняное масло не наносило вреда здоровью, его нужно правильно хранить: в темном месте или в холодильнике, отметила в эфире НСН диетолог Анна Белоусова.
Льняное масло теряет полезные свойства для сердечно-сосудистой системы при его неправильном хранении, более того, оно начинает наносить вред здоровью, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН.
Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что риск сердечного приступа и инсульта повышают два типа продуктов – сладкие напитки и мясные полуфабрикаты. Результаты исследования опубликованы в журнале the Lancet. Исследователи обнаружили, что риск инфаркта, ишемической болезни сердца и инсульта повышался сильнее всего при употреблении ультра-обработанного мяса (сосисок, бекона и хот-догов) и напитков с высоким содержанием сахара. На этом фоне Белоусова рассказала о продуктах, которые помогут поддержать здоровье сердца и сосудов.
«Полиненасыщенные жирные кислоты – это признанные защитники сосудов сердца. Это морская рыба и растительные масла. Из растительных масел льняное масло содержит омега-3. По своему жирно-кислотному составу оно очень похоже на морскую рыбу, но есть маленький нюанс. С льняным маслом очень многие носятся, считают его суперполезным. Это действительно так. Но полиненасыщенные жирные кислоты льняного масла, которые омега-3 в основном представлены, очень нестабильны. Они быстро прогоркают, и молекула превращается из своего нормального цис-изомера в транс-изомеры, так называемые молекулы-уроды. Молекула меняет свою структуру, из согнутой становится вытянутой. В этом состоянии она все свои полезные свойства превращает во вредные. То есть там, где была защита сосудов, становится повреждение сосудов. Там, где была поддержка иммунитета, становится вред для него», – сказала Белоусова.
По ее словам, чтобы льняное масло не наносило вреда здоровью, его нужно правильно хранить: в темном месте или в холодильнике.
«Это происходит при ненадлежащем и длительном хранении льняного масла. Оно абсолютно точно не должно храниться на красивой полочке на свету в кухне. Оно должно обязательно храниться в темном месте, можно даже в холодильнике. И самое важное, что льняное масло, если мы хотим, чтобы оно нам приносило пользу, надо покупать, обязательно обращая внимание на дату выработки. Потому что прошел урожай, сделали свежий отжим, и вот такое масло в правильных условиях хранится где-то шесть, максимум восемь месяцев. Дальше его надо выливать, такое масло уже не годится никуда, разве что масляные краски разводить», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что шоколад может быть полезен организму, но только если употреблять его в умеренном количестве. Она отметила, что в этом продукте содержатся полифенолы, которые хорошо сказываются на состоянии микробиома и иммунитета, передает «Радиоточка НСН».
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