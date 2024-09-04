«Молекулы-уроды»: Россиян предупредили о вреде льняного масла

Льняное масло теряет полезные свойства для сердечно-сосудистой системы при его неправильном хранении, более того, оно начинает наносить вред здоровью, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН.

Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что риск сердечного приступа и инсульта повышают два типа продуктов – сладкие напитки и мясные полуфабрикаты. Результаты исследования опубликованы в журнале the Lancet. Исследователи обнаружили, что риск инфаркта, ишемической болезни сердца и инсульта повышался сильнее всего при употреблении ультра-обработанного мяса (сосисок, бекона и хот-догов) и напитков с высоким содержанием сахара. На этом фоне Белоусова рассказала о продуктах, которые помогут поддержать здоровье сердца и сосудов.