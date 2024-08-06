Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад и не поправляться
Шоколад может быть полезен организму, но только если употреблять его в умеренном количестве. Об этом сайту aif.ru рассказала диетолог сети клиник «Атлас» Анастасия Ефимова.
По её словам, в этом продукте содержатся полифенолы, которые хорошо сказываются на состоянии микробиома и иммунитета, а также снижают сердечно-сосудистые риски и уменьшают показатели стресса.
Чтобы наслаждаться шоколадом и не беспокоиться о лишнем весе, следует придерживаться некоторых правил. Так, Ефимова рекомендует отдавать не употреблять его на голодный желудок, а предпочтение отдавать тёмному лакомству с высоким процентом какао.
«Не держите дома запасы шоколада... Съедайте до пяти порций фруктов в день, что снизит тягу к кондитерским изделиям», - отметила эксперт.
Также Ефимова предложила в качестве альтернативы попробовать кэроб, который, как и какао-бобы, является источником полифенолов.
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