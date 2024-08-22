Диетолог объяснила повышение аппетита осенью склонностью к депрессиям
Врач-диетолог Марина Макиша в интервью «ФедералПресс» рассказала, почему у многих людей осенью повышается аппетит и возникает потребность в калорийной и жирной пище.
По мнению эксперта, это связано с сокращением светового дня и повышением склонности к депрессиям, люди пытаются «заедать» свое состояние. При этом, если человек не умеет переключаться, то совет перейти на более легкую пищу может не сработать.
Диетолог порекомендовала научиться повышать настроение чтением прогулками, медитациями, другими практиками, но не едой.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что в сбалансированном завтраке всегда должны присутствовать белок и углеводы, такие блюда дадут заряд бодрости и сделают рабочий день феерическим.
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