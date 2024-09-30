«Могут проиграть»: Что станет с «Букмейтом» после смены названия
Если в Россию вернутся зарубежные сервисы, то смена названия «Букмейта» на «Яндекс Книги» будет малоэффективна, заявил НСН Александр Деменко.
Сменой названия книжного сервиса «Букмейт» на «Яндекс Книги» компания пошла по простому маркетинговому пути, в беседе с НСН рассказал куратор магистратуры бренд-менеджмента в Высшей школе брендинга Александр Деменко.
Книжный сервис «Букмейт» сменил название на «Яндекс Книги». В компании «Яндекс» объяснили это желанием вовлечь в регулярное чтение 33 млн подписчиков «Яндекс Плюса». Деменко заявил, что название «Букмейт» было более успешным с точки зрения маркетинга.
«В маркетинге считается, что бренд, который не зонтичный, то есть сделанный под конкретного потребителя, более эффективный. Я в это тоже сильно верю. То есть "Букмейт" с точки зрения эффективности конкретного сервиса и конкретного донесения послания до потребителей - это более эффективное решение. Но в этой связи "Яндекс" понять тоже можно, он сам по себе имеет определенное имя, и так проще. То есть маркетологи все-таки стараются идти по более простому пути, тем более конкуренция сейчас в свете известных событий сильно сократилась. Но в случае, если вернутся какие-то сервисы из Европы или откуда-то еще, то эффективность этого решения будет сильно меньше. И в долгосрочной перспективе они могут проиграть», - рассказал он.
Ранее также сообщалось, что в России появится новый музыкальный сервис «Wink Музыка», который будет конкурентом «Яндекс Музыке», «ВК Музыке» и «Звуку» от «Сбера» (который пока остается с таким названием). При этом в июле сервис доставки еды «Сбермаркет» сменил название на «Купер», что Демченко назвал довольно смелым шагом.
«Предполагаю, что там были какие-то исследования. Это было неожиданно и смело. Это одно из немногих свежих решений, внутри которых есть какая-то стратегия. Они, скорее всего, рассматривали конкретное послание для конкретного человека и конкретную аудиторию. Я предполагаю, что в аудитории более молодежной это может быть востребовано больше, чем старое сберовское название. Что касается Wink, то я не связываю их обновление с успехом сериала «Слово пацана». Для меня это какой-то автономный проект. Кинопоиск, на мой взгляд, сильно лучше, сильно больше. Но решение Wink тоже понятно с точки зрения использования зонтичного бренда. Однако, но сам по себе Wink не несет тех ценностей, которые укрепили бы послание по музыке», - поделился он своим мнением в беседе с НСН.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил в беседе с НСН, что «Ростелеком» пошел на риск, расширяя свою экосистему музыкальным сервисом «Wink Музыка».
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