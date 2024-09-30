«Могут проиграть»: Что станет с «Букмейтом» после смены названия

«В маркетинге считается, что бренд, который не зонтичный, то есть сделанный под конкретного потребителя, более эффективный. Я в это тоже сильно верю. То есть "Букмейт" с точки зрения эффективности конкретного сервиса и конкретного донесения послания до потребителей - это более эффективное решение. Но в этой связи "Яндекс" понять тоже можно, он сам по себе имеет определенное имя, и так проще. То есть маркетологи все-таки стараются идти по более простому пути, тем более конкуренция сейчас в свете известных событий сильно сократилась. Но в случае, если вернутся какие-то сервисы из Европы или откуда-то еще, то эффективность этого решения будет сильно меньше. И в долгосрочной перспективе они могут проиграть», - рассказал он.

Ранее также сообщалось, что в России появится новый музыкальный сервис «Wink Музыка», который будет конкурентом «Яндекс Музыке», «ВК Музыке» и «Звуку» от «Сбера» (который пока остается с таким названием). При этом в июле сервис доставки еды «Сбермаркет» сменил название на «Купер», что Демченко назвал довольно смелым шагом.