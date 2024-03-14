Новый семейный комедийный сериал «Всё ОК» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink

В центре сюжета история молодого гида-переводчика, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу. Его жизнь меняется после смерти матери, когда ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах. В главной роли - Федор Федотов.

В сериале также снялись Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий, Алена Апина, Дава и другие.

Режиссер проекта Андрей Элинсон заявил, что сериал стал способом признаться в любви к родному городу. Съемки проходили в знаковых местах Санкт-Петербурга: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, парке Александрия, а также на Исаакиевской площади и Стрелке Васильевского острова.

Ранее Юлия Снигирь снялась в новой экранизации «Преступления и наказания», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

