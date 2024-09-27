Поиск по видео «Яндекса» пополнился музыкальными клипами из «Яндекс Музыки»

Музыкальные клипы из «Яндекс Музыки» появились в Поиске по видео «Яндекса». Об этом сообщила компания «Яндекс».

«Яндекс Музыка» научилась распознавать сотни новых музыкальных жанров

Отмечается, что ранее доступ к клипам имели только имеющие подписку пользователи.

Кроме того, пользователям Поиска будут предлагаться похожие клипы в качестве рекомендаций. Также клипы доступны в персональной подборке на главном экране «Время клипов» и на страницах исполнителей в веб-версии Яндекс Музыки.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink запустил музыкальный сервис «Wink Музыка», приложение доступно в магазинах AppStore и Google Play.

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ФОТО: Яндекс Музыка
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