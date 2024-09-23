«Убыточная затея?»: Сервис «Wink Музыка» сравнили с конкурентами

На момент выхода материала представители музыкальных сервисов «Звук», «Яндекс Музыка» и «VK Музыка» не ответили на соответствующие запросы НСН.

В середине сентября видеохостинги «VK Видео» и Rutube, словно сговорившись, объявили на фоне замедления YouTube о нововведениях по монетизации контента. Блогер-миллионник и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) говорил в этой связи «Радиоточке НСН», что ни один российский сервис не позволяет начинающим блогерам раскрутиться и увеличить аудиторию.

