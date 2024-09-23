«Убыточная затея?»: Сервис «Wink Музыка» сравнили с конкурентами
«Ростелеком» не испугался негативного опыта «Газпром-медиа» с музыкальным сервисом, сказал в эфире НСН Владимир Зыков, предупредив о «загонах» поклонников конкретных стримингов.
«Ростелеком» пошел на риск, расширяя свою экосистему музыкальным сервисом, заявил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Ранее стало известно, что «Ростелеком», которому принадлежит онлайн-кинотеатр Wink, выводит на рынок новый музыкальный сервис «Wink Музыка». По данным «Коммерсанта», приложение будет работать на базе музыкального стриминга «Звук», который связывают со «Сбером». Отмечается, что в отличие от «Звука» в «Wink Музыке» не будет новых альбомов зарубежных исполнителей.
«Сейчас стало модно, когда операторы связи дают своим абонентам большое количество возможностей. Те организации, у кого много клиентов, идут по такому пути. Например, банки сегодня активно предоставляют услуги сотовых операторов. Соответственно, операторы связи также пытаются диверсифицировать свой бизнес. Что касается музыкального сервиса Wink, - в целом казалось, что история создания музыкальных сервисов - это пройденный этап, потому что, например, "Газпром Медиа" отказался от своего музыкального сервиса (сервис "Аудиоклуб" - прим. НСН), посчитав это убыточной затеей. Как мы видим, "Ростелеком" почему-то это считает нормальной ситуацией», - сказал Зыков.
По его мнению, главная проблема российских стримингов – блокировка музыки западными правообладателями.
«Проблема в том, что большинство крупнейших западных правообладателей ушли из России, и российским стриминговым платформам пришлось решать задачи, связанные с наполнением своего каталога популярными музыкальными композициями. Как я вижу, многие из них пошли на хитрость и дали возможность пользователям загружать какие-то записи на свой страх и риск. Скорее всего, это уловка для того, чтобы в сервисе появились "пиратские композиции", а если вдруг придут западные мейджоры, то сервис скажет: это не мы, это пользователи», - пояснил эксперт.
Зыков считает, что «Ростелеком» идет по пути «Яндекса».
«Когда люди подписываются на "Яндекс", то получают там большое количество сервисов: и "Кинопоиск", и музыкальный сервис, который является важным для пользователей. То же самое сейчас пытается повторить "Ростелеком", чтобы у пользователей в их подписной модели появилась еще и музыка. Но здесь есть еще и вопрос самого сервиса. Есть большое количество фанатов Spotify, которые почему-то считают, что российские сервисы ему и близко в подметки не годятся. Для меня это удивительно, потому что российские сервисы работают просто великолепно. Мне кажется, это какие-то загоны людей, которые не готовы принять что-то новое и кричат: "Фу, какая фигня, как этим пользоваться"», - заключил собеседник НСН.
На момент выхода материала представители музыкальных сервисов «Звук», «Яндекс Музыка» и «VK Музыка» не ответили на соответствующие запросы НСН.
В середине сентября видеохостинги «VK Видео» и Rutube, словно сговорившись, объявили на фоне замедления YouTube о нововведениях по монетизации контента. Блогер-миллионник и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) говорил в этой связи «Радиоточке НСН», что ни один российский сервис не позволяет начинающим блогерам раскрутиться и увеличить аудиторию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области
- Отопление в детских садах, школах и больницах Подмосковья включат 29 сентября
- Песков: У Кремля нет информации о предполагаемом взрыве МБР «Сармат»
- В Госдуме одобрили введение штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение
- Зеленский усомнился в способности Трампа завершить российско-украинский конфликт
- Песков: Комментировать «план победы» Владимира Зеленского преждевременно
- Чемпионат высоких технологий завершился в Великом Новгороде
- Галустян: В Южной Америке очень уважают Россию
- СМИ: Экс-адвоката Березовского объявили в розыск
- Прокуратура начала проверку после нападения на школу в Иркутской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru