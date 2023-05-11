«Это реальность»: Заслуженный учитель России назвал опасности при обучении детей ИИ

Эффективность обучения работе с искусственным интеллектом будет зависеть от квалификации учителя, сказал НСН Евгений Ямбург.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что в обучении детей работе с искусственным интеллектом главной составляющей будет компетенция учителя.

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил обучать школьников использованию искусственного интеллекта, направил обращение министру просвещения. По его мнению, обучение использованию ИИ может помочь в развитии у школьников критического мышления, подготовить их к рынку труда будущего. Также он предложил обсудить использование нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на учителей. Ямбург инициативу поддержал.

«Полностью поддерживаю эту справедливую инициативу. Искусственный интеллект, нейросети – это реальность, потому спорить с этим бессмысленно. Их нужно использовать для развития критического мышления. Но при неграмотной реализации есть опасности. Все зависит от того, насколько квалифицирован учитель – надо их обучать», - сказал Ямбург.
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Собеседник НСН поддерживает и борьбу с бюрократией в образовательном процессе, но сомневается, что «бумажную» работу удастся искоренить.

«Бюрократическая нагрузка на учителей имеют другую природу и корни – это гиперболизация функций контроля, стремления построить всех. Было много постановлений со стороны правительства о снижении нагрузки, отчетности на учителей. При этом параллельно директор получает задачу прописать дорожную карту страниц на 50, как он это будет делать», - отметил Ямбург.

Ранее Евгений Ямбург в разговоре с НСН выступил против запрета видеосъемки на уроках.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаШколыОбразованиеИскусственный Интеллект

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