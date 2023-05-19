«Напомнил о себе»: Учитель раскритиковал депутата ГД за вмешательство в учебный процесс

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко предложил Рособрнадзору провести в российских учебных заведениях проверку корректности преподавания предметов с политической точки зрения. Диденко указывает на то, что «в адрес депутатов ЛДПР регулярно поступают жалобы от учащихся и их родителей, связанные с некорректным преподаванием современной истории России», прежде всего ее эпизодов, связанных с воссоединением с Крымом, началом спецоперации на Украине, а также «ложными интерпретациями событий на Украине и в ее бывших юго-восточных регионах». Луховицкий заявил, что существуют госстандарты преподавания в школах и им строго следуют учителя.

«Учителя в российских школах работают в строгом соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), в том числе по предмету "История". Все, что прописано в ФГОС, есть в учебниках, программах и алгоритмах преподавания предметов. Могу только напомнить бессмертные слова Гоголя: «Не приведи Бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек». Какое отношение и понимание к преподаванию какого-либо предмета имеют депутаты? Для меня странное явление, когда депутаты проверяют или организуют проверки школ. Основанием для проверки должно быть что-то более серьезное, чем какие-то неизвестные жалобы родителей. Надеюсь, что это, как часто бывает, простое напоминание о себе уважаемого депутата. Если депутаты хотят поменять ФГОС, то пусть принимают закон», - сказал Луховцкий.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что в обучении детей работе с искусственным интеллектом главной составляющей будет компетенция учителя.

