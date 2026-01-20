Почему Россия временно перешла на картофель из Китая
Россия традиционно закупает картофель у Египта, также добавились Китай и Грузия, Белоруссия производит не так много продукции, заявила НСН Татьяна Губина.
Россия временно увеличила закупки картофеля из Китая на фоне плохого урожая в 2024 году, это была вынужденная мера, заявила НСН руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина.
Закупки Россией картофеля из Китая по итогам прошлого года выросли почти в четыре раза и достигли рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в 2025 году поставки картофеля из КНР в РФ достигли 167,8 тысячи тонн - это в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Это стало максимумом за все время торговли двух стран. Губина отметила, что это временная история.
«В прошлом году сложились благоприятные для импорта условия, поскольку урожай 2024 года, который мы доедали в начале 2025 года, дорого стоял. Был не такой большой урожай отечественного картофеля из-за погодных условий. Этим воспользовались импортеры, которые увеличили импорт до рекордного уровня. В прошлом году было ввезено около миллиона тонн картофеля. Выстрелили нетрадиционные страны, включая Китай и Грузию. В Египте мы традиционно закупаем картофель. Из Китая мы закупали картофель на Дальний Восток, в Сибирь, где ближе по логистике», - рассказала она.
Губина подчеркнула, что по итогам 2026 года импорт можно будет сократить из-за хорошего урожая внутри страны.
«Что касается качества, у нас импортная продукция не проверяется на наличие остатков пестицидов, а вкусовые качества – это индивидуальная история. Мы считаем, что локальная продукция вкуснее и полезнее. В 2025 году был собран рекордный урожай, поэтому мы надеемся сократить импорт. В среднем мы производим 7,5 миллиона тонн внутри страны, импорт занимает обычно 250-300 тысяч тонн всего. Белоруссия, например, производит всего около миллиона тонн картофеля. В последние годы мы туда поставляем продукцию, а не завозим оттуда», - добавила она.
Резкий рост импорта картофели из Китая не представляет угрозы отечественным производителям, заявил НСН в комментарии исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелец пекарни с прямой линии Путина допустил, что может закрыться к маю
- Риелтор не оценил идею ограничить размер залога при аренде
- Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество и был отпущен
- Почему Россия временно перешла на картофель из Китая
- Сон и реальность: Как Дэвид Линч стал символом авторского кино
- Россиянам посоветовали хранить деньги «скучным способом»
- Россиян предупредили о коварном влиянии сильных магнитных бурь на сердечников
- Рост цен необходим: Нулевая инфляция приведет к краху экономики
- Какие продукты за 2025 год подешевели сильнее всего
- Путин обсудит с правительством обращения, поступившие на прямую линию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru