«В прошлом году сложились благоприятные для импорта условия, поскольку урожай 2024 года, который мы доедали в начале 2025 года, дорого стоял. Был не такой большой урожай отечественного картофеля из-за погодных условий. Этим воспользовались импортеры, которые увеличили импорт до рекордного уровня. В прошлом году было ввезено около миллиона тонн картофеля. Выстрелили нетрадиционные страны, включая Китай и Грузию. В Египте мы традиционно закупаем картофель. Из Китая мы закупали картофель на Дальний Восток, в Сибирь, где ближе по логистике», - рассказала она.

Губина подчеркнула, что по итогам 2026 года импорт можно будет сократить из-за хорошего урожая внутри страны.

«Что касается качества, у нас импортная продукция не проверяется на наличие остатков пестицидов, а вкусовые качества – это индивидуальная история. Мы считаем, что локальная продукция вкуснее и полезнее. В 2025 году был собран рекордный урожай, поэтому мы надеемся сократить импорт. В среднем мы производим 7,5 миллиона тонн внутри страны, импорт занимает обычно 250-300 тысяч тонн всего. Белоруссия, например, производит всего около миллиона тонн картофеля. В последние годы мы туда поставляем продукцию, а не завозим оттуда», - добавила она.

Резкий рост импорта картофели из Китая не представляет угрозы отечественным производителям, заявил НСН в комментарии исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

