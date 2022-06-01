«Для врачей и айтишников»: Депутат Госдумы назвала условия для бесплатного образования

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что лишь частично согласна с идеей сделать полностью бесплатным среднее специальной образование в РФ.

Соответствующее предложение выдвинул глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, в учебных заведениях, которые готовят строителей и специалистов других дефицитных специальностей, зачастую квота платных мест превышает количество бесплатных, отмечает RT.