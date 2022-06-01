«Для врачей и айтишников»: Депутат Госдумы назвала условия для бесплатного образования
Бесплатным может быть обучение востребованным специальностям, но не на офисных клерков и управленцев, сказал в эфире НСН Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что лишь частично согласна с идеей сделать полностью бесплатным среднее специальной образование в РФ.
Соответствующее предложение выдвинул глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, в учебных заведениях, которые готовят строителей и специалистов других дефицитных специальностей, зачастую квота платных мест превышает количество бесплатных, отмечает RT.
«Не могу сказать, что нам надо переходить на полностью бесплатное образование. Соглашусь с таким предложением частично. Мне кажется, что на те специальности, которые сегодня востребованы в России, необходимо максимально увеличить количество бесплатных бюджетных мест на обучение. Это может быть подготовка IT-специалистов, которых сегодня категорически не хватает, медицинские специальности: фельдшеры, медсестры. Надо дать ребятам возможность обучаться востребованным специальностям совершенно бесплатно», - сказала Бессараб.
По ее мнению, обучение «модным» специальностям должно оставаться частично платным.
«Что касается специальностей, которые являются модными, но не такими нужными для нашего рынка, по ним государство не обязано делать образование полностью бесплатным. Это, например, множество управленческих специальностей, офисные работники. Надо только квотировать бюджетные места и всё», - считает парламентарий.
При этом Бессараб затруднилась назвать сумму, в которую обойдется государству реализация данной инициативы.
«Сегодня сложно представить до конца эту сумму, потому что в каждом регионе разное количество бюджетных мест. Если по вузам Федерация предоставляет около половины бюджетных мест, где-то даже доходит до 60-70%, то в регионах из местных бюджетов также предоставляются субсидии на образование, но количество бюджетных место может достигать 50-60%», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать собственную.
Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России традиционную систему высшего образования. По его мнению, некоторые сложные профессии можно освоить только посредством классического пятилетнего специалитета.
Болонская система, к которой РФ присоединилась в 2003 году, подразумевает признание иностранных дипломов за рубежом и разделение высшего образования на две ступени обучения: бакалавриат и магистратура.
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