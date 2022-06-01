В России предложили сделать бесплатным среднее специальное образование

Как отметил политолог, Конституция гарантирует гражданам РФ право на труд, выбор рода деятельности и профессии, однако в стране не существует безусловно бесплатного первого профессионального образования. Орлов подчеркнул, что в некоторых учебных заведениях квота для обучения на безвозмездной основе ниже, чем квота платных мест. Эти учреждения готовят строителей и специалистов других технических специальностей, которых не хватает на рынке труда.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу», — отмечает Орлов в своем обращении.

