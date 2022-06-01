В России предложили сделать бесплатным среднее специальное образование
Обучение по программам среднего специального образования в России следует сделать бесплатным, с соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Орлова на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Как отметил политолог, Конституция гарантирует гражданам РФ право на труд, выбор рода деятельности и профессии, однако в стране не существует безусловно бесплатного первого профессионального образования. Орлов подчеркнул, что в некоторых учебных заведениях квота для обучения на безвозмездной основе ниже, чем квота платных мест. Эти учреждения готовят строителей и специалистов других технических специальностей, которых не хватает на рынке труда.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу», — отмечает Орлов в своем обращении.
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