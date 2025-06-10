Лисовец рассказал, почему россияне стали выглядеть одинаково
Рынок одежды сократился в России, ушли многие известные бренды и исчезли люксовые вещи, заявил НСН Владислав Лисовец.
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил НСН на мероприятии Marie Claire Blogger Party 2025, что сегодня стало модным носить все, в том числе вещи из разных эпох, а обилие российских и отсутствие зарубежных брендов привели к тому, что все в России одевают одно и тоже.
«Слушайте, сейчас модно все: с цветочком, с бантиком, с платочком. Сейчас такое крутое время, когда можно носить все, начиная с 80-х- 2000-х. Времена непростые, лучше из одежды ничего не выбрасывать, а все-таки оставлять на всякий случай», - отметил он.
По его словам, российские бренды развиваются, но на рынке пока мало разнообразия, а цены на одежду поднялись из-за отсутствия конкуренции.
«Ушедшие бренды не заменили, конечно, потому что для этого должно пройти лет 7-8. Страна большая и, конечно, картинка сейчас в целом симпатичная. Все так хорошо одеваются, наряжаются. Но стало очень много похожих людей, потому что раньше из-за того, что был большой рынок, люди могли покупать себе разную одежду. Сейчас она в большей степени похожая. Поэтому нам надо еще, наверное, лет пять. Самое главное, многие остались без люкса. А люкса у нас не было и нет, и вряд ли появится, потому что люкс — это история. Поэтому простые бренды, они, конечно, помогают молодежи, людям со средним достатком, но люкс все-таки как везли оттуда, так и везут. У нас уже все не бюджетное. Уже ценник сумасшедший. Наши бренды дают неплохое качество, но все равно это бренды без истории. И так как носить нечего, они цены-то и повышают», - рассказал он.
Также стилист заверил, что сейчас бесполезно пытаться определить оригинальная вещь на человеке, или подделка, так как качество одежды даже от известных дизайнеров иногда может вводить в заблуждение.
«Сейчас так подделывают, вы даже не определите. Вот правда. Особенно китайцы добились качества, посмотрите на их автомобили. А у мировых брендов сейчас иногда такое качество, что можно подумать, что это паль. Поэтому сейчас уже отличить очень сложно», - завил Лисовец на мероприятии Marie Claire Blogger Party 2025.
Ранее Лисовец в беседе с НСН защитил певицу IOWA, которая выступила на Дне защиты детей в Великом Новгороде в провокационном костюме. Тогда стилист заявил НСН, что она всегда была поклонницей необычных и ярких дизайнерских нарядов, а в костюме, в котором она появилась в Великом Новгороде, крайне сложно разглядеть что-то непристойное.
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