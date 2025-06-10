Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил НСН на мероприятии Marie Claire Blogger Party 2025, что сегодня стало модным носить все, в том числе вещи из разных эпох, а обилие российских и отсутствие зарубежных брендов привели к тому, что все в России одевают одно и тоже.

«Слушайте, сейчас модно все: с цветочком, с бантиком, с платочком. Сейчас такое крутое время, когда можно носить все, начиная с 80-х- 2000-х. Времена непростые, лучше из одежды ничего не выбрасывать, а все-таки оставлять на всякий случай», - отметил он.

По его словам, российские бренды развиваются, но на рынке пока мало разнообразия, а цены на одежду поднялись из-за отсутствия конкуренции.