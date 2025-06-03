«Никакого намека на пошлость я не увидел. Надо иметь очень богатую фантазию, чтобы увидеть в костюме IOWA нечто непристойное. Если же такие ассоциации возникают, то это проблемы человека, у которого они появляются. Это дизайнерский костюм, IOWA — не массовый артист, она очень любит подобные наряды, она всегда появляется в чем-то необычном — сегодня, когда все кругом одинаковые, нужно чем-то отличаться. К сожалению, все необычное в последнее время стирается. Более чем уверен, что почти никто из находившихся в зале зрителей не оскорбился. Обижаются, как правило, те, кто пытается пиариться на оригинальности других, прикрываясь громкими словами о святынях», — сказал Лисовец.

Собеседник НСН также назвал пережитком прошлого дресс-код для артистов.

«Дресс-код для артистов — это возврат в сталинские времена. Конечно же, есть мораль и приличия, сегодня нужно быть очень аккуратным, особенно в свете исторических реалий. Надеюсь, что в будущем гонения на внешний вид и репертуар исполнителей прекратятся. Повторюсь, живой мозг всегда найдет какую-то ассоциацию, все зависит от внутреннего мира человека и от позитивного либо негативного взгляда на окружающую действительность», — подытожил он.

Ранее народная артистка России Лариса Долина назвала «не очень уместной» идею ввести дресс-код для артистов и сравнила ее с цензурой.

