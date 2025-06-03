«Ни намека на пошлость!»: Лисовец защитил костюм Кати IOWA от нападок Корчевникова
Дресс-код для артистов — пережиток прошлого, сегодня нужно отличаться от массы, а в костюме Кати IOWA нет ничего неприличного, сказал НСН Владислав Лисовец.
Певица IOWA всегда была поклонницей необычных и ярких дизайнерских нарядов, в костюме, в котором она появилась на Дне защиты детей в Великом Новгороде, крайне сложно разглядеть что-то непристойное. Об этом НСН заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников обрушился с критикой на певицу Катю IOWA (Екатерину Иванчикову), которая спела «в костюме мужских гениталий» с подтанцовкой «в образе стриптизерш» на Дне защиты детей в Великом Новгороде. Особенно Корчевникова возмутило, что это происходило у «мощей святых и чудотворных икон», «у памятника 1000-летия Руси». Лисовец не увидел в костюме певицы ничего предосудительного и подчеркнул, что IOWA всегда отличалась оригинальными образами.
«Никакого намека на пошлость я не увидел. Надо иметь очень богатую фантазию, чтобы увидеть в костюме IOWA нечто непристойное. Если же такие ассоциации возникают, то это проблемы человека, у которого они появляются. Это дизайнерский костюм, IOWA — не массовый артист, она очень любит подобные наряды, она всегда появляется в чем-то необычном — сегодня, когда все кругом одинаковые, нужно чем-то отличаться. К сожалению, все необычное в последнее время стирается. Более чем уверен, что почти никто из находившихся в зале зрителей не оскорбился. Обижаются, как правило, те, кто пытается пиариться на оригинальности других, прикрываясь громкими словами о святынях», — сказал Лисовец.
Собеседник НСН также назвал пережитком прошлого дресс-код для артистов.
«Дресс-код для артистов — это возврат в сталинские времена. Конечно же, есть мораль и приличия, сегодня нужно быть очень аккуратным, особенно в свете исторических реалий. Надеюсь, что в будущем гонения на внешний вид и репертуар исполнителей прекратятся. Повторюсь, живой мозг всегда найдет какую-то ассоциацию, все зависит от внутреннего мира человека и от позитивного либо негативного взгляда на окружающую действительность», — подытожил он.
Ранее народная артистка России Лариса Долина назвала «не очень уместной» идею ввести дресс-код для артистов и сравнила ее с цензурой.
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