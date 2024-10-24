«Мобильный контролируют»: Домашний интернет в России подорожает на 20%
Эльдар Муртазин заявил НСН, что ФАС ограничивает цены мобильных операторов, услуги могут подорожать максимум на 10% в год.
В России в 2025 году больше всего подорожает домашний интернет – до 20%, а мобильных операторов контролирует ФАС, там повышение не может «обогнать» официальную инфляцию, сказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Большинство (95%) компаний России, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или телефонии, планируют увеличить тарифы в 2025 году. По данным экспертов, 49% операторов намерены повысить тарифы на 10–15%, 22% компаний — на 20% и более, еще 24% предупредили о росте цен на 3–10%. Муртазин назвал это «рыночной» историей.
«У нас госрегулирование цен на связь касается только мобильных операторов. ФАС ограничивает повышение цен – не более уровня инфляции раз в год, в среднем это до 10% для мобильных операторов. Если брать среднее по рынку, это 6,5-7%. Что касается операторов ШПД (широкополосный доступ в интернет, прим. НСН), там ограничений нет, в среднем здесь фиксируется рост цен в 20% к году. Сегодня домашний интернет больше всего растет в ценах. Но анонсированные повышения – это абсолютно рыночная история», - объяснил он.
По его словам, архивные тарифы всегда дешевле новых, но тенденция «не обновляться» в глобальном масштабе приводит к ухудшению связи.
«Любые новые предложения будут дороже архивных тарифов, поэтому люди держатся сегодня за старые тарифы. Это помогает сэкономить, но эта экономия нам всем выйдет боком. На сегодняшний день связь начинает падать. Я только что был в Адлере, я давно не видел такой катастрофически плохой связи голосовой, даже про интернет не говорю. А это курорт, знаковое место и так далее», - добавил собеседник НСН.
Оснований для получения миллионных компенсаций за наличие рядом с домом сотовой вышки у граждан нет, так как перед установкой всегда выдается разрешение Роспотребнадзора, рассказал ранее руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук «Радиоточке НСН».
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