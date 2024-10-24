«Мобильный контролируют»: Домашний интернет в России подорожает на 20%

В России в 2025 году больше всего подорожает домашний интернет – до 20%, а мобильных операторов контролирует ФАС, там повышение не может «обогнать» официальную инфляцию, сказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Большинство (95%) компаний России, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или телефонии, планируют увеличить тарифы в 2025 году. По данным экспертов, 49% операторов намерены повысить тарифы на 10–15%, 22% компаний — на 20% и более, еще 24% предупредили о росте цен на 3–10%. Муртазин назвал это «рыночной» историей.