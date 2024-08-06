«Жалуйтесь в Роскомнадзор»: Почему «Ростелеком» ограничил трафик в регионах

Компания убирает проводную связь, потому что стоимость ее поддержания и замены крайне большая, отметил в эфире НСН Денис Кусков. 

«Ростелеком» абсолютно правомерно изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, а если операторы в этом сомневаются, то могут подать жалобу в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что «Ростелеком» в одностороннем порядке изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской областях и Северной Осетии. Компания ссылается на то, что технически не может подключиться к госсистеме «Антифрод» из-за старого оборудования на муниципальных узлах связи, а если операторы не согласятся на новые условия, будет блокировать весь их трафик.

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«Надо понимать, что никто оборудование закупать не будет, оно действительно устаревшее. Сейчас «Ростелеком» меняет там, где есть возможность пользоваться мобильной связью… Они убирают проводную связь, потому что стоимость поддержания и замены очень большая. Если нет альтернативы, то оставляют, но на приемлемых для себя условиях. Здесь надо разбираться: если у операторов есть сомнения в том, что действия «Ростелекома» правомерные, то они подают в Роскомнадзор, ФАС и смотрят. Если «Ростелеком» наживается, в чем я сомневаюсь, это один вариант, а если он покажет стоимость установки, обслуживания и что он работает в минус, то это другой вопрос», - сказал Кусков.

Он отметил, что «Ростелеком» является монополистом и может делать в рамках законодательства «все, что возможно».

«Если брать местную связь, то есть ту, которая идет по проводам: городская, сельская телефония… То, по сути, «Ростелеком» там монополист, поэтому он имеет возможность в рамках законодательства делать все, что возможно. Такое может быть в любом регионе, в большинстве в сельской местности, где нет необходимого оборудования. Еще с советских времен «Ростелеком» получил все эти вещи, поэтому говорить о том, прав он или нет, не приходится. Все равно есть определенные пределы того, что может делать «Ростелеком» с точки зрения повышения цен… То есть, он не может повышать, грубо говоря, в сотни раз», - резюмировал собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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