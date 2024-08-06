«Жалуйтесь в Роскомнадзор»: Почему «Ростелеком» ограничил трафик в регионах
Компания убирает проводную связь, потому что стоимость ее поддержания и замены крайне большая, отметил в эфире НСН Денис Кусков.
«Ростелеком» абсолютно правомерно изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, а если операторы в этом сомневаются, то могут подать жалобу в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что «Ростелеком» в одностороннем порядке изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской областях и Северной Осетии. Компания ссылается на то, что технически не может подключиться к госсистеме «Антифрод» из-за старого оборудования на муниципальных узлах связи, а если операторы не согласятся на новые условия, будет блокировать весь их трафик.
«Надо понимать, что никто оборудование закупать не будет, оно действительно устаревшее. Сейчас «Ростелеком» меняет там, где есть возможность пользоваться мобильной связью… Они убирают проводную связь, потому что стоимость поддержания и замены очень большая. Если нет альтернативы, то оставляют, но на приемлемых для себя условиях. Здесь надо разбираться: если у операторов есть сомнения в том, что действия «Ростелекома» правомерные, то они подают в Роскомнадзор, ФАС и смотрят. Если «Ростелеком» наживается, в чем я сомневаюсь, это один вариант, а если он покажет стоимость установки, обслуживания и что он работает в минус, то это другой вопрос», - сказал Кусков.
Он отметил, что «Ростелеком» является монополистом и может делать в рамках законодательства «все, что возможно».
«Если брать местную связь, то есть ту, которая идет по проводам: городская, сельская телефония… То, по сути, «Ростелеком» там монополист, поэтому он имеет возможность в рамках законодательства делать все, что возможно. Такое может быть в любом регионе, в большинстве в сельской местности, где нет необходимого оборудования. Еще с советских времен «Ростелеком» получил все эти вещи, поэтому говорить о том, прав он или нет, не приходится. Все равно есть определенные пределы того, что может делать «Ростелеком» с точки зрения повышения цен… То есть, он не может повышать, грубо говоря, в сотни раз», - резюмировал собеседник НСН.
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