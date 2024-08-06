«Жалуйтесь в Роскомнадзор»: Почему «Ростелеком» ограничил трафик в регионах

«Ростелеком» абсолютно правомерно изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, а если операторы в этом сомневаются, то могут подать жалобу в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что «Ростелеком» в одностороннем порядке изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской областях и Северной Осетии. Компания ссылается на то, что технически не может подключиться к госсистеме «Антифрод» из-за старого оборудования на муниципальных узлах связи, а если операторы не согласятся на новые условия, будет блокировать весь их трафик.