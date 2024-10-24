СМИ: В России цены на связь могут вырасти на 10–15%
Большинство (95%) компаний России, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или телефонии, планируют увеличить тарифы в 2025 году. Об этом пишут Известия со ссылкой на опрос TelecomDaily.
По данным экспертов, 49% операторов намерены повысить тарифы на 10–15%, 22% компаний — на 20% и более, еще 24% предупредили о росте цен на 3–10%. Некоторые компании уже начали увеличивать тарифы, так, у МТС ежемесячный платеж за аренду оборудования вырастет на 29 рублей с 1 ноября.
Операторы заявляют, что на телеком-бизнес в текущем году влияют нехватка и подорожание оборудования (66%), дефицит кадров (55%), государственное регулирование (54%). Также компании жалуются на увеличение издержек, большинство из них — 62% — говорят о росте показателя более чем на 10%. По данным источника издания, индексация архивных тарифов с учетом этих факторов «неизбежна».
При этом Федеральная антимонопольная служба заявила, что не получала данных о планируемом увеличении тарифов на услуги связи.
«В случае выявления необоснованного роста цен на услуги связи ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ФАС.
Ранее мобильная связь и интернет стали бесплатными в девяти районах Белгородской области, изменения связаны с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального характера, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru