СМИ: В России цены на связь могут вырасти на 10–15%

Большинство (95%) компаний России, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или телефонии, планируют увеличить тарифы в 2025 году. Об этом пишут Известия со ссылкой на опрос TelecomDaily.

По данным экспертов, 49% операторов намерены повысить тарифы на 10–15%, 22% компаний — на 20% и более, еще 24% предупредили о росте цен на 3–10%. Некоторые компании уже начали увеличивать тарифы, так, у МТС ежемесячный платеж за аренду оборудования вырастет на 29 рублей с 1 ноября.

Операторы заявляют, что на телеком-бизнес в текущем году влияют нехватка и подорожание оборудования (66%), дефицит кадров (55%), государственное регулирование (54%). Также компании жалуются на увеличение издержек, большинство из них — 62% — говорят о росте показателя более чем на 10%. По данным источника издания, индексация архивных тарифов с учетом этих факторов «неизбежна».

При этом Федеральная антимонопольная служба заявила, что не получала данных о планируемом увеличении тарифов на услуги связи.

«В случае выявления необоснованного роста цен на услуги связи ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ФАС.

Ранее мобильная связь и интернет стали бесплатными в девяти районах Белгородской области, изменения связаны с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального характера, напоминает РЕН ТВ.

