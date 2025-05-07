Мобильный интернет ограничили в Ярославской области из-за угрозы БПЛА

Работа мобильного интернета в Ярославской области была ограничена из-за угрозы БПЛА. Об этом заявили в министерстве региональной безопасности региона.

СМИ: В ряде городов РФ отключили мобильный интернет

Пользователям смартфонов предложили пользоваться Wi-FI соединением, пока действуют введенные меры. Чиновники напомнили, что гражданам стоит сохранять спокойствие и верить только официальным источникам информации.

Ограничения на связь также действуют в Туле, Ярославле, Твери, Саранске и Курске. В этих городах также сообщали о проблемах в работе терминалов оплаты, банкоматов и сервисов доставки.

Ранее москвичам рассказали, для чего будут отключать мобильную связь, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Ярославская ОбластьИнтернетМобильная Связь

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