Москвичам рассказали, для какой защиты будут отключать мобильную связь

Бедеров объяснил, что дроны ориентируются по данным GPS, в связи с чем в Москве и крупных городах РФ осуществляется подмена истинного сигнала спутника более мощным ложным. Однако геолокация может также определяется по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи, в связи с чем и будут вводиться ограничения.

Также он отметил, что отключение сотовой связи может предотвратить или затруднить приведение в действие взрывных устройств.

Ранее клиенты основных мобильных операторов связи, таких как «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон» и МТС пожаловались на плохое качество сети и массовые сбои, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

