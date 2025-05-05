Москвичам рассказали, для какой защиты будут отключать мобильную связь
Одна из основных причин отключения мобильной связи – затруднить наведение дронов противника, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит «Газета.Ru».
Ранее москвичи стали получать уведомление от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в котором их предупреждали о возможном ограничении доступа в интернет в праздничные дни.
Бедеров объяснил, что дроны ориентируются по данным GPS, в связи с чем в Москве и крупных городах РФ осуществляется подмена истинного сигнала спутника более мощным ложным. Однако геолокация может также определяется по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи, в связи с чем и будут вводиться ограничения.
Также он отметил, что отключение сотовой связи может предотвратить или затруднить приведение в действие взрывных устройств.
Ранее клиенты основных мобильных операторов связи, таких как «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон» и МТС пожаловались на плохое качество сети и массовые сбои, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru