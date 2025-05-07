СМИ: В ряде городов РФ отключили мобильный интернет
Мобильный интернет отключили в Туле, Ярославле, Твери, Саранске и Курске, сообщает Telegram-канал Mash.
В этих городах не работают терминалы оплаты, валидаторы в общественном городском транспорте, онлайн-табло, банкоматы и сервисы доставки.
Жители жаловались на перебои с 11 утра 6 мая. Ближе к 19 часам подключение пропало полностью. Как заявили в администрации Ярославля, это связано с опасностью атаки беспилотников на регион.
Отключение LTE ждёт и Москву в период празднования Дня Победы. А все кафе и магазины вдоль маршрута передвижения техники на Тверской, части Садового и Новом Арбате закроют с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая, а также с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая.
Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города на фоне перебоев сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru