Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи
После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильских атак его обязанности временно возьмут на себя президент ИРИ Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и член Совета стражей конституции. Об этом сообщает агентство IRNА со ссылкой на советника аятоллы Мохаммада Мохбера.
1 марта гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи. В пресс-службе Корпуса стражей исламской республики (КСИР) уточнили, что верховный лидер ИРИ был убит рано утром 28 февраля. Кроме того, тогда в результате атаки погибли несколько членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских военных.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Иране после гибели Али Хаменеи начались митинги.
