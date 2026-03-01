Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи

1 марта гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи. В пресс-службе Корпуса стражей исламской республики (КСИР) уточнили, что верховный лидер ИРИ был убит рано утром 28 февраля. Кроме того, тогда в результате атаки погибли несколько членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских военных.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Иране после гибели Али Хаменеи начались митинги.