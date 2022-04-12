Суд отказал Сафронову в интернете для доказательства невиновности
Суд отказал защите бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в ходатайстве о предоставлении подзащитному ноутбука с доступом в интернет.
Ранее в феврале Сафронов на суде попросил ноутбук и три часа, чтобы доказать свою невиновность. Он утверждает, что сведения, которые обвинение называет секретными и в передаче которых его обвиняют, есть в открытом доступе в интернете.
Кроме того, защита Сафронова просила суд разъяснить суть обвинения и перечислить, какие, по версии обвинения, нормативные внутриведомственные положения он нарушил, пишет газета «Коммерсант».
«Нам отказали во всем! Этот день я могу назвать похоронами российского правосудия», — сказал один из адвокатов Сафронова Дмитрий Талантов.
Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене по ст. 275 УК. ФСБ полагает, что он передавал секретные сведения чешской и немецкой разведке. Журналист и советник главы «Роскосмоса» находится под арестом с июля 2020 года. Вину Сафронов не признает, он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.
Ранее признанный в РФ иноагентом адвокат Иван Павлов, представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что его клиент отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием.
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