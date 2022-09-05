Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова признали виновным в госизмене

Суд приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, а также два года ограничения свободы после освобождения.

Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить его подзащитного к 24 годам колонии строгого режима.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

По данным следствия, Сафронов также передавал политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, сообщает телеканал «360».

Ни с одним из пунктов обвинения Сафронов не согласен, он считает своё преследование незаконным.