Добавили госизмены: Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

Советнику руководителя «Роскосмоса» журналисту Ивану Сафронову в окончательной редакции обвинения вменили новый эпизод государственной измены: о якобы передаче за рубеж информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.

По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некие сведения о деятельности российской армии в Сирии, которую тот затем переправил сотрудникам университета Швейцарии и БНД Германии в Цюрихе.

Как уточнил адвокат, ФСБ считает, что переданные данные «могли быть использованы для анализа действий российских войск в Сирии». Согласно материалам дела, за эти сведения Воронин заплатил Сафронову 248 долларов США. Воронин, как и Сафронов, находится под стражей по делу о госизмене в СИЗО Лефортово. До этого защита не знала, что их дела связаны.

Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года. По данным адвокатов, ФСБ подозревает его в работе на спецслужбы Чехии с 2012 года. Якобы журналист передавал им военно-техническую информации о поставках вооружения в Африку. Вину Сафронов не признает.

