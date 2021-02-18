Онищенко рассказал, что мешает быстрой вакцинации от COVID-19
Дело не в антипрививочниках, а в том, что россияне не могут выбрать, какой вакциной привиться, заявил в эфире НСН бывший главный санитарный врач РФ.
Спрос на вакцины против коронавируса в России не ажиотажный, но «разгоняется». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Россия активно продает вакцину «Спутник V» за рубеж, несмотря на медленные темпы вакцинации внутри страны. Песков заверил, что вакцинация россиян является «абсолютным приоритетом».
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН объяснил, почему темпы вакцинации россиян не слишком высокие.
«Сказать, что у нас много антипрививочников, нельзя. Прошлой осенью мы привили 70 млн человек от гриппа. Причем это было сделано за короткий период. Но проблема есть, и серьезная. Нужно постоянно работать с населением. Есть заинтересанты, которые работают против прививок. Это фармацевтические компании, в том числе, наши, которые периодически вбрасывают разного рода небылицы. Тут чисто коммерческий интерес. Потому что, если хорошо привить, будет низкий уровень заболеваемости. Что касается коронавируса, то у нас есть три вакцины. И люди, может, и хотят привиться, но очень дотошно выясняют, чем привиться лучше. Хотя вакцины примерно равные в своей эффективности и безопасности. Прививайтесь тем, что есть в вашем медицинском учреждении, и не ошибетесь», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко рассказал, благодаря чему удалось быстро разработать и зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства.
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