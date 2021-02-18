Онищенко рассказал, что мешает быстрой вакцинации от COVID-19

«Сказать, что у нас много антипрививочников, нельзя. Прошлой осенью мы привили 70 млн человек от гриппа. Причем это было сделано за короткий период. Но проблема есть, и серьезная. Нужно постоянно работать с населением. Есть заинтересанты, которые работают против прививок. Это фармацевтические компании, в том числе, наши, которые периодически вбрасывают разного рода небылицы. Тут чисто коммерческий интерес. Потому что, если хорошо привить, будет низкий уровень заболеваемости. Что касается коронавируса, то у нас есть три вакцины. И люди, может, и хотят привиться, но очень дотошно выясняют, чем привиться лучше. Хотя вакцины примерно равные в своей эффективности и безопасности. Прививайтесь тем, что есть в вашем медицинском учреждении, и не ошибетесь», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, благодаря чему удалось быстро разработать и зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства.

