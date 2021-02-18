Стала известна дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса
Третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная Центром им. Чумакова РАН, будет зарегистрирована 20 февраля 2021 года, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В сообщении уточняется, что в ближайшее время начнётся широкомасштабное тестирование препарата, в котором примут участие три тысячи добровольцев.
Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко объяснил, что нужно для создания вакцины от всех известных вариантов коронавируса, сообщает Ura.ru. По его словам, нужно создать препарат на базе разных вариантов вируса.
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