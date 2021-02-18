Онищенко открыл секрет быстрого создания «Спутника V»
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, благодаря чему удалось быстро разработать и зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает «Вечерняя Москва».
«Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали. И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни», — сказал Онищенко.
Он отметил, что мутации коронавируса не затрагивают генетический код вируса, и существующий препарат действует против всех новых видов COVID-19.
По данным производителей, масштабные поставки "Спутника V" в Европу могут начаться лишь в июне 2021 года, после завершения кампании по массовой вакцинации жителей России. Производители напомнили, что этот срок может быть сокращен, если к производству привлечь мощности ЕС.
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