Онищенко открыл секрет быстрого создания «Спутника V»

Он отметил, что мутации коронавируса не затрагивают генетический код вируса, и существующий препарат действует против всех новых видов COVID-19.

По данным производителей, масштабные поставки "Спутника V" в Европу могут начаться лишь в июне 2021 года, после завершения кампании по массовой вакцинации жителей России. Производители напомнили, что этот срок может быть сокращен, если к производству привлечь мощности ЕС.

