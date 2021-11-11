16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги
11 ноября 202110:37
На Дмитровском шоссе возле МКАД произошло ДТП с участием 16-ти легковых автомобилей. Об этом рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Авария произошла из-за скользкой дороги после выпавшего снега. В настоящий момент обстоятельства дела выясняются.
Ранее синоптики сообщили, что минувшей ночью в Москве должен был пройти ледяной дождь, в связи с чем может увеличиться вероятность возникновения гололеда на трассах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку
- На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона
- Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»
- Экс-замминистра просвещения Глушко назначен и.о. ректора Мордовского госуниверситета
- Оппозиция пытается ворваться в здание правительства Армении. Видео
- ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР
- В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков
- 16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги
- Уральский чиновник предложил не желающим прививаться россиянам уехать из страны
- Запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на следующей неделе
10 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru