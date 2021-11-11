16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги

На Дмитровском шоссе возле МКАД произошло ДТП с участием 16-ти легковых автомобилей. Об этом рассказал представитель экстренных служб Москвы.

Авария произошла из-за скользкой дороги после выпавшего снега. В настоящий момент обстоятельства дела выясняются.

Звезда «Зимней вишни» Сафонова попала в больницу после ДТП

Ранее синоптики сообщили, что минувшей ночью в Москве должен был пройти ледяной дождь, в связи с чем может увеличиться вероятность возникновения гололеда на трассах.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодаМоскваДТПАвария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры