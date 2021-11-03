ГИБДД объявила о рейдах на нетрезвых водителей
ГИБДД объявила о повышенном внимании к нетрезвым водителям в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.
В сообщении указано, что с начала года в стране провели около 40 тысяч массовых проверок. Было выявлено более 42 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ГИБДД предупредила о том, что все поездки на личном транспорте должны проходить лишь в случае «крайней необходимости» из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что все подразделения инспеции, ответственные за регистрацию и экзамены на водительские удостоверения, а также отделения административной практики во время нерабочих дней работают по специальному графику.
Ранее ГИБДД анонсировала расширение программы обучения водителей в автошколах.
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