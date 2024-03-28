Выход компьютерной игры «Смута» отметят историческим фестивалем

В Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля состоится исторический фестиваль, приуроченный к выходу компьютерной игры «Смута», сообщили НСН в «Институте развития интернета» (ИРИ).

«Смута» — приключенческая игра, главный герой которой боярин Юрий Милославский. Ее действие проходит в период Смутного времени в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.

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Фестиваль пройдет на территории Нижегородского кремля. В его рамках пройдут различные квесты и игры. Саму игру представят 4 апреля.

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в том, что «Смута» сможет стать культовой игрой в России.

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ФОТО: Пресс-служба "ИРИ"
ТЕГИ:ФестивальКомпьютерные Игры

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