Выход компьютерной игры «Смута» отметят историческим фестивалем
В Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля состоится исторический фестиваль, приуроченный к выходу компьютерной игры «Смута», сообщили НСН в «Институте развития интернета» (ИРИ).
«Смута» — приключенческая игра, главный герой которой боярин Юрий Милославский. Ее действие проходит в период Смутного времени в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.
Фестиваль пройдет на территории Нижегородского кремля. В его рамках пройдут различные квесты и игры. Саму игру представят 4 апреля.
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в том, что «Смута» сможет стать культовой игрой в России.
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