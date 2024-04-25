Сервис Steam ужесточил правила возврата игр

Отмечается, что раньше оформить возврат было возможно, если с момента покупки прошло не более 14 дней, а пользователь провел в игре менее двух часов.

Сервис не учитывал время, если тайтл находился в раннем доступе. После обновления правил Steam исключил эту возможность.

Журналисты отметили, что игроки пользовались этой лазейкой годами. Геймеры приобретали игры на раннем доступе, проходили их, после чего оформляли возврат.

По данным газеты «Ведомости», с начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, передает «Радиоточка НСН».

