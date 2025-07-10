Трилогию «Ночь в музее» ждет перезапуск

Подробности нового проекта пока не раскрываются, при этом известно, что действие будет происходить в том же музее, где по ночам оживают экспонаты. Однако актёр Бен Стиллер, вероятнее всего, уже не сыграет охранника Ларри Дэйли, так как речь идёт об истории с новыми персонажами.

Сообщается, что над сценарием новой «Ночи в музее» работает Триппер Клэнси, а продюсером стал Шон Леви, который снял все три части оригинальной трилогии.

Ранее народный артист России Дмитрий Певцов не поддержал идею перезапуска телесериала «Бандитский Петербург», сообщает RT.

