Трилогию «Ночь в музее» ждет перезапуск
Компания 20th Century Studios объявила о намерении перезапустить трилогию «Ночь в музее». Как пишет Variety, работа над новой лентой уже стартовала.
Подробности нового проекта пока не раскрываются, при этом известно, что действие будет происходить в том же музее, где по ночам оживают экспонаты. Однако актёр Бен Стиллер, вероятнее всего, уже не сыграет охранника Ларри Дэйли, так как речь идёт об истории с новыми персонажами.
Сообщается, что над сценарием новой «Ночи в музее» работает Триппер Клэнси, а продюсером стал Шон Леви, который снял все три части оригинальной трилогии.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов не поддержал идею перезапуска телесериала «Бандитский Петербург», сообщает RT.
Горячие новости
- В России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной
- Трилогию «Ночь в музее» ждет перезапуск
- «Откусили» часть: Омбудсмен обвинил рынок готовой еды в закрытии ресторанов
- Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару
- Госдума отказалась отменять Fan ID
- Миллион за сотку: Калининградские цены на жилье догнали ближнее Подмосковье
- Три принципа: Доктор Продеус рассказал, как похудел на 27 килограммов
- Диетологи призвали ввести маркировку продуктов «Светофор»
- Собянин заявил о трех сбитых над Москвой беспилотниках
- Пользователи заявили о сбоях в работе Системы быстрых платежей