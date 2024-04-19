СМИ: Число компьютерных клубов в России превысило количество кинотеатров

Издание ссылается на данные аналитической группы «Невафильм Research» и компании Langame.ru, согласно которым в 2023 году кинотеатров в стране было приблизительно около 2300, в то время, как число компьютерных клубов - 2700.

Наибольший прирост числа компьютерных клубов отмечается в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%) и Новосибирске (+33,33%). В абсолютных величинах наибольшее количество новых компьютерных клубов было зафиксировано в Москве (26) и Санкт-Петербурге (24).

Ранее россияне стали чаще подписываться на онлайн-кинотеатры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

