СМИ: Число компьютерных клубов в России превысило количество кинотеатров
В России число компьютерных клубов впервые превысило количество кинотеатров, сообщает «Коммерсант».
Издание ссылается на данные аналитической группы «Невафильм Research» и компании Langame.ru, согласно которым в 2023 году кинотеатров в стране было приблизительно около 2300, в то время, как число компьютерных клубов - 2700.
Наибольший прирост числа компьютерных клубов отмечается в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%) и Новосибирске (+33,33%). В абсолютных величинах наибольшее количество новых компьютерных клубов было зафиксировано в Москве (26) и Санкт-Петербурге (24).
Ранее россияне стали чаще подписываться на онлайн-кинотеатры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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