Много контрафакта: Россиянам назвали риски покупки смартфонов на маркетплейсах

Часто на маркетплейсах торгуют контрафактными смартфонами, но если покупатель сразу замечает, что привезли подделку, площадка встает на его сторону и возвращает деньги, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов в первом полугодии текущего года, заняв 36% рынка в штучном выражении. Об этом РБК рассказал источник на рынке интернет-торговли. До начала 2024-го лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие. Корнейчук отметил, что в части некачественных товаров ряд рисков берет на себя сам маркетплейс.