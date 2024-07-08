Много контрафакта: Россиянам назвали риски покупки смартфонов на маркетплейсах
Маркетплейсы добавляют кнопку «оригинальный товар» для снижения вероятности нарваться на подделку, отметил в эфире НСН Илья Корнейчук.
Часто на маркетплейсах торгуют контрафактными смартфонами, но если покупатель сразу замечает, что привезли подделку, площадка встает на его сторону и возвращает деньги, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов в первом полугодии текущего года, заняв 36% рынка в штучном выражении. Об этом РБК рассказал источник на рынке интернет-торговли. До начала 2024-го лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие. Корнейчук отметил, что в части некачественных товаров ряд рисков берет на себя сам маркетплейс.
«Как правило, он (маркетплейс - ред. НСН) будет решать любые споры в сторону покупателя и требовать от продавца принять возврат товара, если товар не понравился покупателю или есть проблемы, хотя, бывают исключения. Также действуют ограниченные сроки решения споров. А дальше включается гарантия, которую зачастую также дают на маркетплейсах... Это если продавец находится в юрисдикции РФ. Но, тот же "Озон" осуществляет еще и посредничество для китайских магазинов и добиться правды в споре с китайцами уже гораздо сложнее. Также часто на маркетплейсах торгуют контрафактом, но если покупатель сразу замечает, что привезли подделку, как правило, площадка встает на его сторону и возвращает деньги», - сказал Корнейчук.
Он также отметил, что маркетплейсы добавляют кнопку «оригинальный товар» для снижения вероятности нарваться на подделку.
«Основные преимущества маркетплейсов – цены, как правило, ниже, доставка бесплатная от определенной суммы, возврат (если товар не подошел) также бесплатный от двери, а если брать у проверенных продавцов с пометкой «оригинальный товар», то вероятность нарваться на подделку ниже, при том, что гарантию они также дают. Для покупателей по большей части плюсы. А вот продавцам там сложно по вышеописанным причинам – если клиент чем-то недоволен, даже если клиент не совсем прав, вскрыл упаковку, нарушил товарный вид, площадка просто вернет покупателю деньги, а продавцу придется продавать товар дешевле, как уценку», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации. Соответствующие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей. Как отметил руководитель Росаккредитации, над ними уже более полугода работает Госдума, передает «Радиоточка НСН».
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