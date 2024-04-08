«Удорожание без выбора»: Названы последствия запрета «серого» импорта смартфонов

Если параллельный импорт смартфонов и ноутбуков в Россию будет запрещен, это приведет к удорожанию товаров и более «серым» схемам поставок, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в разговоре с НСН.

Ранее «Ведомости» сообщили, что консорциум АНО «Вычислительная техника» (объединяет ряд крупных российских производителей электроники) предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в РФ, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры. Гуськов перечислил последствия исключения таких товаров из «серого» импорта.