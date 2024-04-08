«Удорожание без выбора»: Названы последствия запрета «серого» импорта смартфонов

Потребительский рынок РФ не готов к ограничению параллельного импорта, сегодня нет возможности заместить ноутбуки и смартфоны отечественными, отметил в эфире НСН Антон Гуськов. 

Если параллельный импорт смартфонов и ноутбуков в Россию будет запрещен, это приведет к удорожанию товаров и более «серым» схемам поставок, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в разговоре с НСН.

Ранее «Ведомости» сообщили, что консорциум АНО «Вычислительная техника» (объединяет ряд крупных российских производителей электроники) предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в РФ, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры. Гуськов перечислил последствия исключения таких товаров из «серого» импорта.

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«Такие запреты приведут только к удорожанию, снижению и сужению ассортимента, а также снижению качества продукции для потребителей и для рынка в целом. Такие ограничения сейчас были бы совершенно неоправданны. Также такие ограничения приведут к увеличению более серых схем поставок. Так как мы находимся в Таможенном союзе, помимо России существует еще и ряд других государств, у нас общая таможенная территория... В случае запретительных мер, история с непрозрачным ввозом также может возрасти», – сказал Гуськов.

Он отметил, что потребительский рынок РФ не готов к ограничению параллельного импорта: сегодня нет возможности заместить ноутбуки и смартфоны отечественными.

«Нельзя назвать данное предложение предложением всего бизнеса, это инициатива части окологосударственных компаний. Если говорить о потребительском рынке, то он, безусловно, не готов к ограничению параллельного импорта. Сегодня нет реальной возможности, которую можно было бы сейчас буквально реализовать, заместить все эти продукты отечественными аналогами. Если в госсекторе еще и есть такие потенциальные возможности, то в потребительском сегменте точно нет», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в России за год в два раза выросла доля продаж компьютеров, выпускаемых отечественными брендами. В М.Видео – Эльдорадо отмечали, что за три первых месяца 2024 года спрос на компьютеры вырос на 44% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а в денежном выражении рынок вырос на 63%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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