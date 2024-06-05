В РФ маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации

В Санкт-Петербурге стартует XXVII международный экономический форум

Американский разведывательный беспилотник всё ещё находится в небе не далеко от Крыма

В России могут разрешить заселять постояльцев в гостиницы по водительским удостоверениям

Минэкономразвития: Число турпоездок в России в этом году значительно превысит прошлогодний показатель

Федор Конюхов планирует совершить патриотическое путешествие с Сахалина к Курильским островам