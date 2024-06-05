В РФ маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации
Российские маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации. Об этом рассказал глава ведомства Назарий Скрыпник в беседе с ТАСС.
Соответствующие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей. Как отметил руководитель Росаккредитации, над ними уже более полугода работает Госдума.
«Если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», — рассказал об инициативе Скрыпник.
Сейчас маркетплейсы могут добровольно поучаствовать в эксперименте, к проекту уже присоединились 20 компаний, в том числе Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», Metro, «Магнит».
Между тем СМИ сообщили, что Федеральная пробирная палата намерена ужесточить торговлю ювелирными изделиями на маркетплейсах. Меры коснутся изделий, которые подлежат обязательной маркировке: их оборот хотят ограничить случаями, когда продукция продается со склада агрегатора, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru