Заслуженный учитель России предложил учить кибергигиене родителей

Российским школьникам могут начать преподавать кибергигиену, заявил заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. Он уточнил, что основы кибербезопасности в сети возможно включить в общий курс предмета ОБЖ. Ямбург считает, что просвещать нужно и родителей.

«Мы видим, как плачущему ребенку неумные родители дают в руки планшеты, гаджеты и он упиваясь смотрит мультфильмы. Просвещение родителей тоже важный элемент. У «темных» родителей и дети будут такие», - сказал Ямбург.

Собеседник НСН отметил, что во многих российских школах проводятся уроки по кибербезопасности.

«Во многих школах ведется такая работа. Пользование интернетом – опасная вещь, если ребята будут научены правильно им пользоваться, то не поддаваться на провокации, не вступать в сети, приводящим к буллингу, суицидам», - отметил Ямбург.