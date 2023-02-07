Заслуженный учитель России предложил учить кибергигиене родителей
Просвещение родителей – важный элемент, у «темных» мам и пап и дети будут такими же, сказал НСН заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.
Академик РАО, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил НСН, что ограничиваться кибергигиеной детей не стоит, учить безопасно пользоваться интернетом надо и родителей.
Российским школьникам могут начать преподавать кибергигиену, заявил заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. Он уточнил, что основы кибербезопасности в сети возможно включить в общий курс предмета ОБЖ. Ямбург считает, что просвещать нужно и родителей.
«Мы видим, как плачущему ребенку неумные родители дают в руки планшеты, гаджеты и он упиваясь смотрит мультфильмы. Просвещение родителей тоже важный элемент. У «темных» родителей и дети будут такие», - сказал Ямбург.
Собеседник НСН отметил, что во многих российских школах проводятся уроки по кибербезопасности.
«Во многих школах ведется такая работа. Пользование интернетом – опасная вещь, если ребята будут научены правильно им пользоваться, то не поддаваться на провокации, не вступать в сети, приводящим к буллингу, суицидам», - отметил Ямбург.
Академик против полного запрета использования интернета в школе.
«Запретный плод сладок, потому надо не запрещать, а учить грамотно пользоваться. У умных учителей гаджеты используются на уроках географии для определения высоты горы, на физкультуре для измерения пульса, кровотока. В интернет много грязи, а в жизни разве мало? Так что надо учить пользоваться», - резюмировал Ямбург.
Ранее Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что Минпросвещения хочет продемонстрировать свой патриотизм, когда рекомендует учителям перейти на отечественные мессенджеры в образовательном процессе, однако любовь к Родине не состоит в отказе от каких-либо систем общения.
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