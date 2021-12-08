Хакер заявил о высоком уровне кибербезопасности в России
По словам Александра Варского, в стране много факультетов и платформ, выпускающих специалистов в этой области.
В России увеличивается число специалистов, которые занимаются кибербезопасностью, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Измерить кибербезопасность практически невозможно, потому что это величина, зависящая от атакующей стороны, от ее отчаяния, усилий, энергии. Кибербезопасность увеличивается, потому что об этом цифры должны говорить. У нас много факультетов, которые выпускают таких специалистов, есть даже образовательные платформы, которые выпускают таких специалистов. Рынок насыщается этими специалистами, компаний становится больше, которые эти услуги могут оказывать, от каких-то моментов удается защититься», - рассказал он.
Ранее в профсоюзе полиции отметили, что число случаев телефонного мошенничества выросло на 80%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- На Украине предотвратили «массовый расстрел» в колледже
- Новым канцлером ФРГ избрали Олафа Шольца
- Навальный подал пятый иск к руководству ИК-2 в Покрове
- Потерпел крушение вертолёт с начальником штаба обороны ВС Индии на борту
- Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ
- В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото
- Минимум с 13 октября: в России выявили 30 752 случая COVID-19 за сутки
- В небе над Сочи заметили «метеорит». Видео
- Стало известно, чем опасны «пассивные» банковские карты
- В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» зимней Олимпиады в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru