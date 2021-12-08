Хакер заявил о высоком уровне кибербезопасности в России

В России увеличивается число специалистов, которые занимаются кибербезопасностью, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Измерить кибербезопасность практически невозможно, потому что это величина, зависящая от атакующей стороны, от ее отчаяния, усилий, энергии. Кибербезопасность увеличивается, потому что об этом цифры должны говорить. У нас много факультетов, которые выпускают таких специалистов, есть даже образовательные платформы, которые выпускают таких специалистов. Рынок насыщается этими специалистами, компаний становится больше, которые эти услуги могут оказывать, от каких-то моментов удается защититься», - рассказал он.

Ранее в профсоюзе полиции отметили, что число случаев телефонного мошенничества выросло на 80%.

