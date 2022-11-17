«Скрашивание неравенства»: Академик объяснил введение единой школьной формы
Школьная форма играет объединяющую роль, однако на дискотеки ученики должны ходить как им вздумается, хоть с голым пузом, отметил в эфире НСН Евгений Ямбург.
Введение единой школьной формы в России поспособствует скрашиванию имущественного неравенства учеников, на уроках перестанет идти парад мод, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.
Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Евгений Ямбург отметил, что одеть всех учеников в единую форму вряд ли получится из-за несоразмерности бюджетов граждан в больших городах и маленьких населенных пунктах.
«На сегодняшний день каждая школа сама решает, использовать форму или не использовать вообще. Школьная форма существует 25 лет. Она играет очень хорошую объединяющую роль, также она скрашивает имущественное неравенство, перестает быть парад мод. Однако одеть всех учеников по всей стране в одну форму, наверное, не получится, может быть дорого и так далее. Также надо иметь ввиду то, что, когда дискотека или еще какие-то вещи – бога ради! Можно хоть с голым пузом. Есть гораздо более серьезные проблемы в образовании сегодня, которые достойны большего внимания министра, чем школьная форма», - сказал Ямбург.
Ранее сообщалось, что инициативу по введению формы в школах поддерживают 72% жителей России. Согласно исследованию ВЦИОМ, доля одобряющих такую идею упала на 10 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом (82%).
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