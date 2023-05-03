«МК»: Пугачева прилетела в Москву для прощания с Юдашкиным

По данным издания, Примадонна прилетела в столицу, чтобы посетить похороны Юдашкина. Церемония прощания пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище.

«Что касается похорон Вячеслава Зайцева, которые пройдут завтра в Щелковском районе Московской области, то пока Пугачева не приняла решения, ехать ли туда», - говорится в публикации.

По данным издания, после аэропорта исполнительница сразу направилась в свой дом в деревне Грязи Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что певица прилетела в аэропорт «Домодедово» частным бортом, передает «Радиоточка НСН».

