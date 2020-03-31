Митрополит Псковский назвал пандемию Третьей мировой войной
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной во время проповеди. По его словам, эта война пришла через 75 лет после окончания Второй мировой войны. Он назвал это войной между человечеством и «этим злом».
Представитель РПЦ заявил, что биться придется по-настоящему, и отметил, что ничуть не преувеличивает, передает РИА Новости. По словам митрополита Тихона, битва предстоит не только врачам, но и простым гражданам.
В России, по последним данным, число заразившихся коронавирусом составляет более 2 тысяч человек. Умерли 17 инфицированных.
Ранее бывший астронавт НАСА Скотт Келли рассказал, как пережить карантин. По его словам, это как жизнь на космической станции: главное - твердый план, гигиена и вера в выполнимость своей миссии.
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