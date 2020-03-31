Митрополит Псковский назвал пандемию Третьей мировой войной

Представитель РПЦ заявил, что биться придется по-настоящему, и отметил, что ничуть не преувеличивает, передает РИА Новости. По словам митрополита Тихона, битва предстоит не только врачам, но и простым гражданам.

В России, по последним данным, число заразившихся коронавирусом составляет более 2 тысяч человек. Умерли 17 инфицированных.

Ранее бывший астронавт НАСА Скотт Келли рассказал, как пережить карантин. По его словам, это как жизнь на космической станции: главное - твердый план, гигиена и вера в выполнимость своей миссии.