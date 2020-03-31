Астронавт сравнил карантин с полетом на МКС

Бывший астронавт НАСА Скотт Келли рассказал, как пережить карантин. По его словам, это как жизнь на космической станции: главное - твердый план, гигиена и вера в выполнимость своей миссии.

Бывший командир экипажа МКС отметил, что сейчас миссия для всех заключается в том, чтобы следовать рекомендациям для победы над вирусом, передает РИА Новости. По его словам, относиться к ситуации следует серьезно, помогать в решении этой задачи, а не добавлять проблем.