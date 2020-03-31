Астронавт сравнил карантин с полетом на МКС
Бывший астронавт НАСА Скотт Келли рассказал, как пережить карантин. По его словам, это как жизнь на космической станции: главное - твердый план, гигиена и вера в выполнимость своей миссии.
Бывший командир экипажа МКС отметил, что сейчас миссия для всех заключается в том, чтобы следовать рекомендациям для победы над вирусом, передает РИА Новости. По его словам, относиться к ситуации следует серьезно, помогать в решении этой задачи, а не добавлять проблем.
Скотт Келли совершил четыре полета в космос, в том числе годовую экспедицию на МКС.
В России из-за эпидемии коронавируса на режим самоизоляции перешли десятки регионов. Режим предполагает запрет на появление в общественных местах без крайней необходимости. Можно выйти в магазин или аптеку, вынести мусор, выгулять собаку на расстоянии 100 метров от дома, сходить к врачу в экстренной ситуации и добраться до работы, если это необходимо. Режим действует до 3 апреля.
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