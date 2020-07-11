Митрополит Иларион: Превращение св. Софии в мечеть – пощечина христианству
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть является «пощечиной» мировому христианству, пишет ТАСС.
Священнослужитель не стал анализировать причины, которые побудили турецкое руководство к принятому решению. Митрополит Иларион отметил, что «духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации».
«Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть - пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству», - заявил представитель РПЦ.
После того, как Государственный совет Турции статус музея с собора Святой Софии в Стамбуле, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган своим указом присвоил храму статус мечети и разрешил проводить мусульманам богослужения в Айя-Софии.
Митрополит Иларион признался, что разочарован решением власти Турции.
«С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать <…> Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», - отметил митрополит.
Он также подчеркнул, что христиане не будут воспринимать храм иначе, как православную святыню.
Ранее исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.
«Для Эрдогана возвращение собора в положение мечети - это тенденция к символическому возвращению политики неоосманизма, потому что собор Святой Софии в Османской империи считался главной мечетью, ее символом. Эрдоган с помощью возвращения мечети позиционирует себя как исламский религиозный деятель. А по уму, если бы Эрдоган был здесь похитрее, то он бы вернул православным этот собор. Это был бы очень хороший символический жест для него. Но он себя, прежде всего, показывает мусульманским политиком», - сказал Сулейманов.
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