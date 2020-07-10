Исламовед: Эрдоган должен был вернуть собор Святой Софии православным
Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.
Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о придании собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался этой возможностью и официально превратил собор в мечеть.
Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН рассказал, что поступок Эрдогана говорит о том, что президент страны грезит имперским прошлым своей страны.
«Для Эрдогана возвращение собора в положение мечети - это тенденция к символическому возвращению политики неоосманизма, потому что собор Святой Софии в Османской империи считался главной мечетью, ее символом. Эрдоган с помощью возвращения мечети позиционирует себя как исламский религиозный деятель. А по уму, если бы Эрдоган был здесь похитрее, то он бы вернул православным этот собор. Это был бы очень хороший символический жест для него. Но он себя, прежде всего, показывает мусульманским политиком», - сказал Сулейманов.
Напомним, собор трижды менял свой статус – изначально он был православным храмом, потом стал мечетью, а в 1934 году стал собором с музейным статусом.
Собеседник НСН выразил уверенность, что габариты здания позволяют разделить собор между православными и мусульманами сейчас.
«Могут ли православные посещать его и в какой-то части этого большого здания молиться и проводить обряды? Теоретически, это возможно. Есть примеры, когда такие вещи совершаются. Например, в Иерусалиме есть стена плача, где молятся иудеи. Над стеной плача возвышается мечеть Эль-Акса, там молятся мусульмане. Здесь, если по уму поступит официальная Анкара, то она может сохранить такое. Но думаю, у константинопольского патриарха Варфоломея не хватит возможности, чтобы пролоббировать такой подход», - заключил исламовед.
Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что примет решение о статусе собора в зависимости от решения Госсовета.
В свою очередь Патриарх московский и всея Руси Кирилл призывал Анкару отказаться от планов по превращению в мечеть собора Святой Софии. Он отмечал, что храм играет важную роль в истории России, имеет большое значение для православия, а превращение его в мечеть может «унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви».
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