Исламовед: Эрдоган должен был вернуть собор Святой Софии православным

Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о придании собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался этой возможностью и официально превратил собор в мечеть.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН рассказал, что поступок Эрдогана говорит о том, что президент страны грезит имперским прошлым своей страны.

«Для Эрдогана возвращение собора в положение мечети - это тенденция к символическому возвращению политики неоосманизма, потому что собор Святой Софии в Османской империи считался главной мечетью, ее символом. Эрдоган с помощью возвращения мечети позиционирует себя как исламский религиозный деятель. А по уму, если бы Эрдоган был здесь похитрее, то он бы вернул православным этот собор. Это был бы очень хороший символический жест для него. Но он себя, прежде всего, показывает мусульманским политиком», - сказал Сулейманов.