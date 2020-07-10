Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Об этом сообщает РИА Новости.

Исламовед: Эрдоган должен был вернуть собор Святой Софии православным

В документе отмечается, что собор теперь станет доступен для богослужений. Ранее в пятницу Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора в музей.

Добавим, официальный представитель главы государства Ибрагим Калын ранее отмечал, что собор трижды за всю историю менял свой статус. Сначала он был православным храмом, после этого стал мечетью, а потом собором. Также он отметил, что превращение собора Святой Софии в мечеть никак не отразится на туристах.

Собор Святой Софии в Стамбуле является одной из главных достопримечательностей города.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры