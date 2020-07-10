Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что собор теперь станет доступен для богослужений. Ранее в пятницу Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора в музей.
Добавим, официальный представитель главы государства Ибрагим Калын ранее отмечал, что собор трижды за всю историю менял свой статус. Сначала он был православным храмом, после этого стал мечетью, а потом собором. Также он отметил, что превращение собора Святой Софии в мечеть никак не отразится на туристах.
Собор Святой Софии в Стамбуле является одной из главных достопримечательностей города.
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